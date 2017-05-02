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02.05.2017 19:25

Дело о крушении буровой "Кольская". Оглашение приговора началось в Первомайском суде Мурманска

Елена Ямаш.

Сегодня в Первомайском суде Мурманска началось оглашение приговора по делу о крушении буровой платформы "Кольская". На скамье подсудимых - двое экс-руководителей АМНГР. Бывшие исполняющий обязанности заместителя гендиректора по безопасности мореплавания Борис Лихван и исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский. Напомним, буровая платформа, на которой находились 67 человек, затонула в Охотском море 18 декабря 2011 года во время буксировки. Спасти удалось только 14 человек. Следствием установлено: операция велась с многочисленными нарушениями. На платформе находились 28 человек сверх необходимого минимального состава членов экипажа и персонала.  Эвакуацию своевременно не организовали. Оба подсудимых по делу о крушении платформы "Кольская" настаивают на своей невиновности. Сегодня свою позицию обозначила дочь погибшего капитана буровой.
Дочь погибшего капитана буровой платформы "Кольская" Михаила Терсина Наталья Дмитриева: "Я очень надеюсь, что обвиняемые, которые сейчас на скамье подсудимых, будут оправданы судьей и я очень надеюсь, что суд вынесет постановление на истинных виновных".
Родственники погибших обращают внимание на нарушения, допущенные теперь уже бывшим следователем Дальневосточного следственного управления на транспорте. На оглашение решения Первомайского районного суда Мурманска потребуется несколько дней - в деле 77 томов. Ждем окончательного вердикта.
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