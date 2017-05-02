Большой юбилей большого предприятия. 82-му судоремонтному заводу исполнилось 70 лет. Задача одна на все года - поддержание боеготовности кораблей Северного флота

Андрей Зайцев.





82-му судоремонтному заводу исполнилось 70 лет. Большой юбилей большого предприятия. Все эти годы главной его задачей было и остаётся поддержание боеготовности кораблей Северного флота. Уникальный завод справлялся с работой и в самые трудные времена.

Сегодня предприятие загружено полностью, работают в 2 смены. При необходимости трудятся и в выходные. А ведь ещё 5 лет назад ситуация была крайне тяжёлой. Долги равнялись размеру годовой выручки. Но завод удалось сохранить.

Заместитель начальника корпусно-докового производства АО "82 СРЗ" Виктор Сукманов: "Коллектив у нас проверенный, стойкий. Даже во времена, когда в 90-е годы был развал Союза, нам удалось сохранить наш трудовой коллектив".

Сегодня 82-й СРЗ - это почти 600 профессионалов своего дела. Уникальное предприятие. В ноябре 2015 года главным акционером стала "Роснефть". В настоящее время ведётся проектирование нового большого сухого дока.

Вице-президент ПАО "НК Роснефть" Андрей Шишкин: "Который позволит нам производить плавучие буровые для освоения Северной Африки, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря".

При этом 95% производства - военные заказы. Укрепление и поддержание боеготовности военно-морского флота - повседневная задача.

Заместитель начальника отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ Олег Чаплыгин: "В прошлом году отряд кораблей Северного флота успешно выполнил задачи в Средиземном море. И 82-й завод принял непосредственное участие в подготовке этих кораблей. Министерство обороны очень высоко ценит труд работников завода и надеется, что и в дальнейшем завод будет так же успешно решать задачи по укреплению обороноспособности нашего государства".

Проекты по обеспечению освоения нефтегазовых месторождений континентального шельфа Арктики это тоже часть обороноспособности государства. Новые направления судоремонтников не пугают. Ведь есть главная составляющая успеха.

Генеральный директор АО "82 СРЗ" Валерий Алексеев: "Это работоспособный коллектив, который вне зависимости от ситуации, в том числе, экономической, делает своё дело, делает его качественно. В срок. На заводе работают - громкие слова, но это правда - патриоты своего дела".

Главное - движение. Каждый день - победа. Пусть маленькая, но победа. Таков секрет успеха, говорит гендиректор. Залог того, что свои новые юбилеи 82-й СРЗ встретит так же достойно.











