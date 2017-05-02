Областной центр готовится к 9 мая. На улицах появились баннеры с изображениями работ лауреатов конкурса "Рисунок Победы"

Андрей Зайцев.

Областной центр готовится к празднованию 72-й годовщины Великой Победы. Эта весна не даёт Мурманску засиять во всей своей красоте, холодный ветер, снег и дождь не добавляют праздничных ноток. Но торжество состоится в любую погоду. А вот те самые баннеры с изображениями работ лауреатов конкурса "Рисунок Победы".

Лауреат конкурса "Рисунок Победы" Денисия Фургаса: "Этот рисунок я посвятила своей прабабушке Икабаевой Анастасии Ивановне. Она была участницей Великой Отечественной войны. Она была пулемётчицей. Ею было уничтожено 28 объектов".

В этом году перед 9 мая власти продолжили традицию украшать город тематическими объектами. Стилизованные световые и несветовые флаговые конструкции, стенды с символикой празднования Дня Победы, фигуры. Проспекты, улицы, парки, скверы, дороги - всюду вновь появились красочные напоминания о том, что страна-победитель помнит и чтит своих героев, никогда не забудет их подвиг. Просьба у представителей муниципалитета к северянам и гостям города-героя лишь одна: не портить праздничное убранство.







