Аренда мягкого инвентаря. В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина прошел семинар на специфическую тему

Елена Сивонен.

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина - семинар. Тема специфическая, но для медиков важная - аренда мягкого инвентаря. Это белье, постельные принадлежности, одежда, обувь. Проект действует с сентября 2016 года. Мягкий инвентарь маркируют, что позволяет оперативно вести учет и контроль его использования. Работа не имеет отношения к оказанию медицинской помощи, поэтому больница передает ее на аутсорсинг. Снизив расходы на персонал и закупки, экономит бюджетные средства.





