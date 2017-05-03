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03.05.2017 09:12

Аренда мягкого инвентаря. В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина прошел семинар на специфическую тему

Елена Сивонен.

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина - семинар. Тема специфическая, но для медиков важная - аренда мягкого инвентаря. Это белье, постельные принадлежности, одежда, обувь. Проект действует с сентября 2016 года. Мягкий инвентарь маркируют, что позволяет оперативно вести учет и контроль его использования. Работа не имеет отношения к оказанию медицинской помощи, поэтому больница передает ее на аутсорсинг. Снизив расходы на персонал и закупки, экономит бюджетные средства.
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