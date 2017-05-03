Сила, тактика, адреналин. В областном центре состоялись соревнования юных заполярных альпинистов и скалолазов

Любовь Дубова.

Сила, тактика, адреналин. Соревнования юных заполярных альпинистов и скалолазов. Второй открытый кубок центра дополнительного образования "Лапландия". Состязания - ко Дню Победы. Свои умения на скалодроме показали 30 участников. В гостях у мурманчан ребята из Апатитов и Кандалакши. Серия коротких трасс. Непростых. Искусственный рельеф по ощущениям - как настоящие скалы.

Главный судья соревнований, педагог дополнительного образования центра "Лапландия" Алла Курдий: "Здесь в зале не скажешь, что это красиво, а если это на природе, если это в горах, это такая красота, глаз не оторвать. Дети с удовольствием ходят, потому что мы не только стендами занимаемся, вот, видите - специальное снаряжение. Что альпинист, что скалолаз должен уметь подняться, занять станцию, спуститься".

Участник соревнований (г. Мурманск) Алексей Василевский: "Тут страховка, тут не страшно, а там высота гораздо больше".