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03.05.2017 08:42

"Мы вместе!" В Мурманске проходит спортивный праздник для замещающих семей

Любовь Дубова.

"Мы вместе!" Спортивный праздник для замещающих семей. На арене легкоатлетического манежа - 13 команд. В программе - веселые конкурсы и эстафеты. И победа в них - совсем не главное. Главное - польза для здоровья. Мероприятие - в рамках нескольких проектов партии "Единая Россия", которые успешно реализуют в Мурманской области уже несколько лет - "России важен каждый ребенок" и "Крепкая семья".
Первый заместитель министра социального развития Мурманской области, региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Светлана Виденеева: "Это живой, настоящий проект, проект, в котором живут люди, в котором о людях заботятся, проект, который сами люди создают и сами участвуют".
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