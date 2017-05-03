Сегодня в Мурманске состоится репетиция военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Елена Сивонен.

Сегодня в областном центре - репетиция военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 20:00. В центре перекроют движение всех видов транспорта. Военнослужащие - больше 4 тысяч человек - представители всех видов сил Северного флота, в том числе, женщины-военнослужащие - проследуют по проспекту Ленина торжественным маршем. В механизированной колонне 50 единиц - советские автомобили, танки, современная техника. И сегодня же в первой половине дня - в 11:00 репетиция праздничного военного парада во флотской столице. Впервые участие примут североморские юнамрейцы.





