Подробности организации выезда в Долину Славы 7 мая обсуждались на оперативном совещании в правительстве Мурманской области

Сегодня в ходе оперативного совещания, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, обсуждался порядок торжественных мероприятий в честь Дня Победы, предстоящих в Долине Славы 7 мая.



Алексей Тюкавин напомнил, что 28 апреля под руководством губернатора Марины Ковтун состоялось заседание Мурманского областного организационного комитета «Победа», где был окончательно определен порядок организации массового выезда в Долину Славы ветеранов и общественности.



Подробнее о принятых решениях рассказал заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям, руководитель Штаба по подготовке мероприятий в Долине Славы 7 мая 2017 года Михаил Шилов. Он сообщил, что мероприятия на территории мемориального комплекса начнутся в 12 часов с торжественного митинга. Затем состоится парад воинских частей Северного флота, после которого запланировано возложение венков к памятнику «Скорбящая мать». Продолжатся торжественные мероприятия на многофункциональной площадке напротив мемориального комплекса, где будут организованы палаточный лагерь и выставка современной и исторической военной техники и оружия.



Михаил Шилов отметил, что 7 мая с 10 до 16 часов будет временно прекращено движение для всех категорий транспортных средств на участке 1456 км – 1458 км автомобильной дороги Р-21 «Кола». Объезд в этот период будет осуществляться по маршруту: г. Мурманск – г. Кола – пос. Верхнетуломский – 131 км автодороги «Лотта» - пос. Приречный – 1547 км автодороги Р-21 «Кола». Оргкомитет «Победа» принял решение дополнительно информировать население области об этих ограничениях.



Алексей Тюкавин подчеркнул, что ограничения вводятся по соображениям обеспечения безопасности массового мероприятия. Кроме того, после аномально снежной зимы в районе Долины Славы до сих пор чрезвычайно много снега. Следовательно, место для парковки очень ограничено.



«Поэтому коллег в администрациях муниципальных образований и органах власти региона прошу минимизировать использование частного автотранспорта и максимально задействовать возможности перевозки людей на автобусах», – сказал в заключение первый заместитель губернатора.



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