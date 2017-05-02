На оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассмотрели ситуацию с капремонтами объектов, которые софинансирует региональный бюджет

Анастасия Ярославская.

На оперативном совещании в региональном правительстве сегодня подробно рассмотрели ситуацию с капремонтами объектов, которые софинансирует областной бюджет. По муниципальным заказам в графике 2017 - 8 таких строек. Почти на каждой не без проблем, но к двум - внимание особое. Во-первых, детский сад в Североморске-3. Пережил смену уже трех подрядчиков. К последнему у местной администрации претензий нет, прозвучало даже, что работают с опережением, к запланированному сроку сдачи успеют. Первый вице-губернатор Алексей Тюкавин в этом, однако, усомнился - цитируя: "Компания известная - из тех, что нуждаются в ежедневном контроле". Аналогичная ситуация и с капремонтом междуреченского ДК - эта стройка умудрилась попасть в список контролируемых администрацией президента. Впрочем, глава отрапортовал так же бодро - в график вошли, работы контролируют, срывов не будет, а "наверх" попала недостоверная информация.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Те сроки, которые обозначены - мы уложимся, до 1 сентября планируем сдать этот объект полностью".

Алексей Тюкавин поправил - сроки исполнения уже все вышли - в договоре прописано 30 апреля, а не 1 сентября. К тому же, у регионального Минстроя прямо противоположные данные - и по графику, и по самому проекту. Аргумент про незапланированные работы не убедил - это не только пролонгация, но и деньги. Провести расследование поручено по строительству канализационной линии в Умбе. Этот объект, вероятнее всего, выйдет дороже - оказалось, что нет договора на его подключение к электросетям - промах предыдущей администрации.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Денег в бюджете, как вы знаете, всегда не хватает, а желание построить что-нибудь, отремонтировать, у всех муниципалитетов есть. И от того, насколько эффективно используют деньги те, кому их дали, зависят перспективы получения денег остальными. Поэтому прошу не вести себя как собаки на сене - если получили деньги, то, пожалуйста, максимально эффективно и быстро их реализовывайте. Тогда отношение к вам будет соответствующее и шансов на получение дополнительных средств на другие объекты у вас появится больше".







