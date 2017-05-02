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02.05.2017 16:35

Специалисты регионального отделения ОНФ разбираются в ситуации с несанкционированной свалкой в Мурманске

Владимир Волков.

Несанкционированная свалка в 5 минутах от центра Мурманска, на улице Рогозерской складируют строительный мусор. Проблемная точка была обозначена на электронной "Карте свалок" в Интернете. Проект реализует Общероссийский народный фронт. Указать на скопление мусора может любой желающий. Сегодня на карте Мурманской области - порядка 30 таких мест. Специалисты регионального отделения ОНФ разбираются в ситуации и ищут виновных в административном правонарушении.
Cопредседатель регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев: "Непонятно, каким образом здесь образовалась эта свалка, хотелось бы чтобы и муниципалитет и, так скажем, органы, следящие за порядком, то есть, та же самая прокуратура - разобрались с данной свалкой и определили ее правомерность".
В Год экологии к таким нарушениям внимание особое.  Представители ОНФ работают по каждому объекту индивидуально. Письма с требованием очистить территорию от мусора направляются в администрации муниципалитетов. А в случае бездействия местных властей - в областную прокуратуру. Задача одна - все несанкционированные свалки должны быть ликвидированы.
Руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич: "Муниципалитеты, как правило, нас слышат, работают над тем, чтобы выделить какие-то денежные средства на их уборку. Но есть небольшие свалки, где и мы с вами, и активисты "Народного фронта", и общественные организации, люди, эти свалки могут убрать сами на субботниках и других мероприятиях".



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