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02.05.2017 16:25

Радиопроект "Время саами". Выпуск 10

Сохранение и передача из поколения в поколение родного языка — наиболее важная часть культуры любого народа. Над сохранением кильдинского диалекта российских саами — составлением последней редакции русско-саамского словаря работает лингвист из Германии Элизабет Шеллер. Саамской культурой она увлеклась еще в 2003 году, обучаясь на кафедре скандинавистики в Гумбольдтском университете.
Вторым языковым направлением Элизабет был русский язык, и соединение двух предметов научных интересов привело ее вначале в университет норвежского Tромсе, а затем и в Россию, где она работает уже 10 лет. Темой магистерской работы она выбрала «Ситуацию с саамским языком в России». Знакомство с саамскими этнографами Анастасией Мозолевской и Александрой Антоновой укрепило желание работать в  этом направлении. Чтобы выжить саамскому языку в России, необходимо обновить существующие методики преподавания — считает Шеллер. Ведь сегодняшние языковые курсы разработаны более тридцати лет назад.
На момент начала работы немецкой лингвистки в России  в изучении саамского языка использовались основной «красный» словарь 1985 года  издания - в нем порядка 7 тысяч слов, и словарь Георгия Керта — на 4 тысячи слов. Имелся также лишь один русско-саамский словарь, изданный также 30 лет назад. Однако язык - субстанция живая, он видоизменяется, и для того чтобы зафиксировать его современное состояние, требуются новые словари.
В конце марта  2015 года прошла презентация «Саамско-русского словаря» Александры Антоновой - на 7 с половиной тысяч слов тиражом в 500 экземпляров. Его представила Элизабет Шеллер - после ухода из жизни Антоновой в октябре 2014-го она записывала, накапливала материал, готовила его к изданию.
Новый русско-саамский словарь будет издан на грантовые средства, выйдет в электронной версии, предполагается также издание приложений -звукозаписи, сделанные Александрой Антоновой. Ориентировочно это произойдет в следующем году.
Разрушить язык легко - для этого достаточно одного поколения, не использующего по каким-то причинам родной и перешедшего на «большой» язык. Однако, опыт работы с исчезающими языками говорит о том что если люди хотят возродить свой язык, они могут это сделать - считает Элизабет Шеллер.
Примером может служить группа финских инари-саамов. В 90-е годы лишь 300 человек этой народности владели родным языком, и лишь в одной семье он использовался активно в быту. На общественных началах было создано так называемое «языковое гнездо» - в детском саду общение проводилось только на саамском языке. Когда малыши подросли — определенная часть предметов в школе также преподавалась на инари-саамском, изучение языка поддерживалось и при последующем профессиональном обучении. Результат — сегодня, спустя 26 лет родной язык используют уже 100 инари-саамских семей.
Ведущая проекта – Алёна Ермоленко.
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