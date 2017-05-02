Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области сообщает график выплаты пенсии в майские праздники

В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи в мае текущего года начнется как обычно – с 3 числа.



9 мая является праздничным днем, поэтому выплата пенсий будет осуществлена досрочно – 8 мая. Поскольку этот день является предпраздничным, работа отделений почтовой связи сократится на 1 час.



С 10 мая доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.



Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в обычные сроки.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /