Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.05.2017 15:22

Девятиклассник мурманской школы Константин Жучков – призер всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – девятиклассник мурманской школы № 49 Константин Жучков представлял Мурманскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

Состязания проходили на базе Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина.

В интеллектуальном соревновании приняли участие 247 школьников 9-11 классов из 41 региона страны.

Традиционно олимпиада состояла из трех туров. I и II тур олимпиады – письменные задания, III тур – устный, он представлял собой публичное выступление по предложенной теме. По итогам участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию Константин Жучков награжден дипломом призера.

Образовательный блок олимпиады состоял из мастер-классов и семинаров с участием педагогов Высшей школы экономики, а также интеллектуальных игр. Была подготовлена интересная культурная программа: экскурсия по Перми, обзорная экскурсия в Ледяную пещеру с элементами экстрима и лазерным шоу, экскурсия по Кунгуру «Кунгур купеческий» с посещением исторического центра и гончарной лавки.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.98
Евро = 62.04
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.