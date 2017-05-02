Девятиклассник мурманской школы Константин Жучков – призер всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – девятиклассник мурманской школы № 49 Константин Жучков представлял Мурманскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.



Состязания проходили на базе Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина.



В интеллектуальном соревновании приняли участие 247 школьников 9-11 классов из 41 региона страны.



Традиционно олимпиада состояла из трех туров. I и II тур олимпиады – письменные задания, III тур – устный, он представлял собой публичное выступление по предложенной теме. По итогам участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию Константин Жучков награжден дипломом призера.



Образовательный блок олимпиады состоял из мастер-классов и семинаров с участием педагогов Высшей школы экономики, а также интеллектуальных игр. Была подготовлена интересная культурная программа: экскурсия по Перми, обзорная экскурсия в Ледяную пещеру с элементами экстрима и лазерным шоу, экскурсия по Кунгуру «Кунгур купеческий» с посещением исторического центра и гончарной лавки.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /