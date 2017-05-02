Атака условного противника с воды, суши и с воздуха. В главной базе подводных сил Северного флота прошли учения

Анастасия Ярославская.

Большие маневры в главной базе подводных сил Северного флота - Гаджиево. Подразделения спецназначения отработали оборону от атаки условного противника с воды, суши и с воздуха. В учении задействовали свыше 350 человек личного состава и порядка 30 единиц техники, включая БТРы, снегоходы, противодиверсионные катера, вертолеты и беспилотники. Среди задач - всестороннее обследование акватории, причалов и корпусов подводных лодок на предмет условного минирования. В рамках выполнения боевых упражнений бойцы отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели практические гранатометания и стрелковые упражнения. Отработали навыки рукопашного боя - как и на каждом этапе - на берегу и под водой.