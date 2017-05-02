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02.05.2017 14:20

Накануне Дня Победы в Мурманске стартовала акция "Мы помним ваши имена"

Яков Осетров.

Её проводят сотрудники областной научной библиотеки. Используя электронные базы данных - сайт общества "Мемориал" и архивы Министерства обороны, а также связи с поисковыми отрядами, - они пытаются создать единую базу данных, чтобы установить судьбы людей, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. 

Библиограф Мурманской областной научной библиотеки Юлия Мосеева: "Я узнала о судьбе своего деда. О том, что он оказывается был не просто участником войны, но и принимал участие в развозе секретных материалов. Он был не простым шофёром, а шофёром".
Мурманские библиотекари гордятся тем, что смогли восстановить уже более 100 имён. Могилы воинов находили даже в других странах. Например, в Германии. В майские дни читателей также знакомят с новой патриотической акцией "Георгиевская лента онлайн". Предлагают приносить открытки и письма, чтобы увековечить семейные архивы, а также фотокарточки, из которых помогут сделать плакаты для шествия в Бессмертном полку.
Главный библиограф отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Светлана Леоневская: "Мы очень активно приглашаем всех жителей города прийти к нам, они могут не только найти родственников - мы помогаем и бесплатно оцифровываем документы военных лет, фотографии у кого-то сохранилась, может быть, единственная карточка".
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