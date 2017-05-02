Акция «Детство без обид» состоялась в Кировске

В Кировске специалисты службы сопровождения замещающих семей Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи организовали профилактическую акцию «Детство без обид». Ее цель – привлечение внимания общественности к проблеме жестокого и пренебрежительного обращения с детьми, формирование нетерпимого отношения к различным проявлениям жестокости и насилия, повышение уровня родительской компетенции и укрепление института семьи.

В рамках акции «Детство без обид» педагоги службы сопровождения провели различные мероприятия в школах и детских садах города Кировска. Так, для детей старшего дошкольного возраста на базе кировских детских садов № 41 и № 54 педагоги-психологи провели психологический тренинг «Дорога из лабиринта обид», направленный на активизацию положительных эмоций для устранения и снижения интенсивности переживаемых обид, снятия психологического напряжения.

Ярким и запоминающимся мероприятием акции стала социальная реклама «Дети против пренебрежения и жестокости», к участию в которой были привлечены воспитанники и педагоги детского сада № 41. Они отправились за территорию детского сада, чтобы еще раз напомнить взрослым, как не нужно вести себя с детьми. Мальчишки и девчонки раздавали прохожим «Конвенцию о правах ребенка», памятки по профилактике жестокого и пренебрежительного обращения с детьми, а также синие ленточки – символ международной акции против жестокого обращения с детьми.

Заключительным мероприятием для дошкольников стал конкурс рисунков «Детство – это свет и радость!», активное участие в котором приняли дети из замещающих семей и детских садов. Жюри по достоинству оценило творчество ребят, определило победителей и призеров в каждой возрастной группе. С работами юных художников все желающие могли ознакомиться на выставке рисунков в службе сопровождения замещающих семей.

Для обучающихся старших классов социальные педагоги провели познавательно-правовую викторину «Мы – против жестокости и насилия!», вопросы и задания которой были посвящены проблеме проявления жестокости и насилия в обществе, возможностям их предотвращения, правонарушениям и ответственности за них. В викторине приняли участие команды кировской школы № 5 и Хибинской гимназии.

Еще одним мероприятием в рамках акции, к которому были привлечены подростки, стал конкурс социальных видеороликов и презентаций «Мир без жестокости». На суд жюри свои работы представили воспитанники кировской школы № 5 и подросткового клуба «Север».

Для замещающих родителей был проведен «круглый стол» по профилактике жестокого и пренебрежительного обращения с несовершеннолетними «Вместе против жестокости – ради детей».

На заключительной встрече в службе сопровождения замещающих семей организаторы поблагодарили всех участников акции и еще раз напомнили взрослым о том, что детство без обид должно быть у каждого ребенка и каждый ребенок заслуживает любви и бережного к себе отношения.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /