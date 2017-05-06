В г. Апатиты открылась арт-выставка «Цветы Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

Арт-выставка «Цветы Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, традиционно проходит в выставочном зале Музея-библиотеки (ул. Ленина, д. 24 а).

Участники выставки – люди с ограниченными возможностями здоровья, с каждым годом совершенствуя свое мастерство, предлагают жителям и гостям города оценить свое творчество. Выставка поражает совершенством форм и многообразием материала. Молодежь из клуба «Мы вместе» МСЦ города Апатиты представляет свое творчество не только персональными выставками, но и коллективной работой. Арт-выставка «Цветы Победы» имеет огромное значение для участников. Демонстрируя свой талант, свои способности они проявляют большую силу воли и духа в борьбе с недугом. Для многих из них – это маленькая Победа над болезнью!

Выставка работает до 4 июня.