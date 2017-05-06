Культурно-художественная акция «Славься, Мурманская область!»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 8 апреля по 3 июня 2017 года проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

В канун 79-летия Мурманской области «Кировка» подарила концерты жителям города Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой. В праздничных концертах принимают участие творческие коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и муниципальных культурно-досуговых учреждений.

В этом году открытие акции «Славься, Мурманская область!» прошло во Дворце культуры «Судоремонтник» жилрайона Росляково города Мурманска. Финалом акции станет концерт, посвященный Дню рождения области, который пройдет в селе Териберка 3 июня.

6 мая в 15.00 в Доме культуры «Первомайский» города Мурманска выступит клуб авторской песни «Пять углов» областной «Кировки» и творческие коллективы Дома культуры.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-50