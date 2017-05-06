Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.05.2017 11:00

Культурно-художественная акция «Славься, Мурманская область!»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 8 апреля по 3 июня 2017 года проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!». 

В канун 79-летия Мурманской области «Кировка» подарила концерты жителям города Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой. В праздничных концертах принимают участие творческие коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и муниципальных культурно-досуговых учреждений.
В этом году открытие акции «Славься, Мурманская область!» прошло во Дворце культуры «Судоремонтник» жилрайона Росляково города Мурманска. Финалом акции станет концерт, посвященный Дню рождения области, который пройдет в селе Териберка 3 июня.
6 мая в 15.00 в Доме культуры «Первомайский» города Мурманска выступит клуб авторской песни «Пять углов» областной «Кировки» и творческие коллективы Дома культуры.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-50
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.54
Евро = 64.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.