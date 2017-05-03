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03.05.2017 13:50

Мурманская команда «Динамо-ФССП» лучшая по мини-футболу

29-30 апреля т.г. состоялись матчи плей-офф 4 тура 1 лиги мини-футбольного чемпионата Мурманской области Лиги мини-футбола «Мегаспорт».
В ЛМФ «Мегаспорт» 6 групп. Первая группа, в ней самые сильные коллективы, завоевавшие право бороться за звание «суперчемпиона». В 6-й группе команды, которые стремятся попасть в первую. В каждой группе по 10 команд, разбитых на 5 команд в подгруппы.
В полуфинале встретились команды «Динамо-ФССП» и «Динамо-Ветераны». Матч получился напряженным. Ветераны выходили вперед, но молодость победила со счетом 7:6. Во втором полуфинале команда «Тесла» убедительно победила команду «Витязь» со счетом 8:3.
Команда «Витязь» не смогла оправиться от поражения в полуфинале и в мачте за 3 место с разгромным счетом 10:3 проиграла команде «Динамо-Ветераны».
В финале команды «Динамо-ФССП» и «Тесла» показали красивую игру. Матч был насыщен множеством голевых моментов, которые завершались мощными ударами по воротам. Более удачливой оказалась команда «Динамо-ФССП», обыгравшая соперников с разницей в один мяч. Итоговый счет матча 5:4.
В команде победителей Алексей Щербаков признан лучшим вратарем турнира, а лучшим игроком – Александр Приемышев.
Поздравляем наших футболистов с очередной победой!     


Пресс-служба УФССП России по Мурманской области

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