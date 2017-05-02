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02.05.2017 13:27

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж

Ночью 1 мая 2017 года находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску получил указание Центра оперативного управления нарядами проследовать на ул. Буркова, где в одном из торговых павильонов произошла кража. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестный молодой человек, взломав дверь, проник в торговый павильон. Очевидцы происшествия дали описание злоумышленника, после чего сотрудники вневедомственной охраны, вызвав в качестве подкрепления еще один наряд группы задержания, приступили к разыскным мероприятиям.
Координируя свои совместные действия, сотрудники Росгвардии отработали расположенные рядом с местом происшествия улицы, и через некоторое время заметили на одной из них мужчину, подходящего по приметам. Гражданин, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, этой же ночью, за несколько часов до задержания, молодой человек 1995 года рождения таким же образом проник в торговый павильон на ул. Радищева.
В настоящее время в отношении задержанного сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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