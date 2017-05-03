В Апатитах сотрудники ГИБДД задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения

В ходе контроля за дорожной обстановкой экипажем ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» был замечен автомобиль «Ауди», нарушающий Правила дорожного движения. Водитель автомобиля законное требование полицейских об остановке транспортного средства проигнорировал и попытался скрыться. В ходе погони около дома 3 по улице Фестивальная транспортное средство было остановлено. Водитель автомобиля пытался скрыться во дворах, однако был задержан полицейскими. В машине находилось четыре пассажира.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что в 2016 году решением суда житель Апатитов 1979 года рождения был осужден по ст. 261.1 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он был лишен права управления траспорными средствами на срок 3 года.

После освобождения из мест лишения свободы житель Апатитов снова сел за руль в состоянии опьянения. В отношении него около месяца назад дознавателем МО МВД России «Апатитский» было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, так как он был задержан сотрудниками ГИБДД, управляя автомобилем без прав и в состоянии опьянения. Однако новое уголовное дело не стало для него достаточным основанием для прекращения противоправной деятельности.

Снова попавшийся полицейским в состоянии опьянения и без прав водитель «Ауди» отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, о чем сотрудники ДПС составили соответствующий акт.

По факту в отношении автолюбителя возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, автомашина помещена на штрафстоянку. Житель Апатитов задержан в порядке ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда за невыполнение законных требований сотрудников ГИБДД он может получить 15 суток административного ареста. За совершение правонарушения, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», его может ожидать лишение свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»)