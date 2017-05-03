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03.05.2017 11:00

Выпускники ГОБОУ Кильдинская КШИ приняли участие в выездном мастер-классе

В целях оказания помощи выпускникам с ОВЗ в самоопределении выбора профессии 26 апреля 2017 года была организована экскурсия для обучающихся 9 классов в профессиональные учебные заведения.

Выпускники ГОБОУ Кильдинская КШИ приняли участие в выездном мастер-классе. Данное мероприятие организовано специалистами ЧУСО «Центр развития семейных форм устройства детей» и проведено в рамках реализации проекта «Открытый мир». Ребята посетили мастер-классы на базе ГАПОУ МО «Кольский транспортной колледж» и ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Момота».
Данные мероприятия оказывают большое влияниена формирование интереса детей с ОВЗ профессиям, так как сочетают в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, делать правильный выбор.

Министерство образования и науки Мурманской области
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