В городе Кола состоялся спортивно-просветительский праздник «Пожарный - профессия героическая», посвященный Дню пожарной охраны России

Мероприятие проходило в детском саду №100 с круглосуточным пребыванием детей при участии сотрудников ОНД Кольского и Печенгского районов и, конечно же, представителей администрации самого образовательного учреждения.

Юные северяне в стихах и игровой форме рассказали многочисленным зрителям о правилах пожарной безопасности, показали методы и способы оказания первой помощи при пожаре, напомнили номера вызова пожарной охраны.

Спортивная программа мероприятия состояла из тематических конкурсов и пожарной эстафеты. Причем, в эстафете принимали участие не только дети, но и команда взрослых.

Почетное первое место заняла наиболее подготовленная и организованная команда детей «01», которых представители спасательного ведомства наградили памятными дипломами и подарками. Команду взрослых поощрили дипломами за активное участие.

Впрочем, не важна не победа, а понимание правил пожарной безопасности, которое показали участники праздника, и их неукоснительное соблюдение в жизни.



Главное управление МЧС России по Мурманской области