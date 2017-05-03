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03.05.2017 10:45

В городе Кола состоялся спортивно-просветительский праздник «Пожарный - профессия героическая», посвященный Дню пожарной охраны России

Мероприятие проходило в детском саду №100 с круглосуточным пребыванием детей при участии сотрудников ОНД Кольского и Печенгского районов и, конечно же, представителей администрации самого образовательного учреждения.

Юные северяне в стихах и игровой форме рассказали многочисленным зрителям о правилах пожарной безопасности, показали методы и способы оказания первой помощи при пожаре, напомнили номера вызова пожарной охраны.
Спортивная программа мероприятия состояла из тематических конкурсов и пожарной эстафеты. Причем, в эстафете принимали участие не только дети, но и команда взрослых.
Почетное первое место заняла наиболее подготовленная и организованная команда детей «01», которых представители спасательного ведомства наградили памятными дипломами и подарками. Команду взрослых поощрили дипломами за активное участие.   
Впрочем, не важна не победа, а понимание правил пожарной безопасности, которое показали участники праздника, и их неукоснительное соблюдение в жизни. 


Главное управление МЧС России по Мурманской области
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