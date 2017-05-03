Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.05.2017 10:30

Международный урок доброты прошел в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся необычный урок - урок доброты. Его провели координатор Мурманского регионального отделения общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Виктория Березина, Татьяна Яшинькина - сотрудник Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в г. Санкт-Петербурге и консул Генерального Консульства Королевства Норвегия в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен. Особым гостем мероприятия стала собака консула - Лайка.

Ученики 6 и 7 классов средней общеобразовательной школы №13 г. Мурманска узнали о деятельности Фонда, результатах активной работы волонтеров и обсудили правила содержания выгула домашних животных, а также способы помощи бездомным животным. Зарубежные гости рассказали о ситуации с бездомными и домашними животными в Норвегии и Финляндии.
Школьники пришли к выводу, что даже в 13-14 лет дети могут оказать помощь Фонду «Ищу Человека», распространяя листовки и информацию, а также размещая посты о найденных и потерянных животных в социальных сетях. Ведь именно таким образом в Мурманске была найдена потерявшаяся собака Йоргена Йоргенсена - Лайка.
В завершение мероприятия юные мурманчане подарили животным Фонда корм, а финское консульство передало целый мешок игрушек для четвероногих друзей.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.95
Евро = 62.15
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.