Международный урок доброты прошел в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся необычный урок - урок доброты. Его провели координатор Мурманского регионального отделения общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Виктория Березина, Татьяна Яшинькина - сотрудник Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в г. Санкт-Петербурге и консул Генерального Консульства Королевства Норвегия в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен. Особым гостем мероприятия стала собака консула - Лайка.

Ученики 6 и 7 классов средней общеобразовательной школы №13 г. Мурманска узнали о деятельности Фонда, результатах активной работы волонтеров и обсудили правила содержания выгула домашних животных, а также способы помощи бездомным животным. Зарубежные гости рассказали о ситуации с бездомными и домашними животными в Норвегии и Финляндии.

Школьники пришли к выводу, что даже в 13-14 лет дети могут оказать помощь Фонду «Ищу Человека», распространяя листовки и информацию, а также размещая посты о найденных и потерянных животных в социальных сетях. Ведь именно таким образом в Мурманске была найдена потерявшаяся собака Йоргена Йоргенсена - Лайка.

В завершение мероприятия юные мурманчане подарили животным Фонда корм, а финское консульство передало целый мешок игрушек для четвероногих друзей.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области