Пенсионерка из Мурманска отдала деньги мошеннику за спасение внука

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску поступило заявление от жительницы областного центра 1937 года рождения о телефонном мошенничестве.

Полицейские опросили пенсионерку. Пожилая мурманчанка рассказала сотрудникам полиции, что ей 29 апреля на стационарный телефон в вечернее время позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником полиции и сообщил ей, что ее внук задержан за совершение ДТП, в котором погиб человек. Используя приемы психологического давления на женщину, он потребовал «за спасение» внука от наказания 100 тысяч рублей. Неизвестный предупредил пенсионерку, что ни в коем случае она не должна звонить никому, иначе «спасти» внука не удастся.

Пожилая мурманчанка передала курьеру, который пришел к ней домой, 97 тысяч рублей, после чего, успокоившись, позвонила внуку. Только после разговора с ним она поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Стоит отметить, что жительница Мурманска знала о подобных фактах мошенничеств, однако при поступлении звонка от лже-полицейского все равно поверила мошенникам.

Полиция Мурманской области обращается с просьбой довести до пожилых родственников и знакомых информацию о данном случае и иных подобных случаях обмана по телефону.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области