Юные снежногорцы приняли участие в мероприятии «Сирия: вчера и сегодня»

В Городской детской библиотеке «Мир Детства» для снежногорских школьников состоялось мероприятие «Сирия: вчера и сегодня».

Школьники познакомились с географическим расположением Сирийской Арабской республики, ее государственной символикой и узнали тысячелетнюю историю и уникальную культуру.

Сегодня Сирия – самая «горячая» точка планеты. Ежедневно средства массовой информации рассказывают о боевых событиях в этой стране. Наша страна оказывает военную и гуманитарную помощь сирийскому народу в борьбе с мусульманскими радикальными организациями. Библиотекарь познакомила ребят с понятиями «терроризм», «теракт», «террорист», а затем все присутствующие просмотрели небольшие видеоролики: «У террора нет национальности», «Обман» и «Бдительность».

В заключение мероприятия дети получили памятки о безопасности и порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области