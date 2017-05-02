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02.05.2017 18:10

Юные снежногорцы приняли участие в мероприятии «Сирия: вчера и сегодня»

В Городской детской библиотеке «Мир Детства» для снежногорских школьников состоялось мероприятие «Сирия: вчера и сегодня».

Школьники познакомились с географическим расположением Сирийской Арабской республики, ее государственной символикой и узнали тысячелетнюю историю и уникальную культуру.
Сегодня Сирия – самая «горячая» точка планеты. Ежедневно средства массовой информации рассказывают о боевых событиях в этой стране. Наша страна оказывает военную и гуманитарную помощь сирийскому народу в борьбе с мусульманскими радикальными организациями. Библиотекарь познакомила ребят с понятиями «терроризм», «теракт», «террорист», а затем все присутствующие просмотрели небольшие видеоролики: «У террора нет национальности», «Обман» и «Бдительность».
В заключение мероприятия дети получили памятки о безопасности и порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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