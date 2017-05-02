Передвижная детская библиотека побывала в гостях у юных полярнозоринцев

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у самых юных жителей города Полярные Зори с большим мероприятием «Давай беречь природу вместе» в рамках проекта "Единой России" «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!».

Дошкольники узнали, для чего существует наука экология, что люди делают неправильно по отношению к природе, познакомились с правилами поведения на природе и поделились собственными впечатлениями от увиденного в лесу мусора.

Дошкольники с удовольствием разгадали загадки о лесе и лесных жителях, посмотрели и обсудили мультфильм о бережном отношении к животным. Особый интерес у детей и у воспитателей вызвали необыкновенные книги о природе из фонда Музея детской рукописной книги.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области