Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.05.2017 17:50

Передвижная детская библиотека побывала в гостях у юных полярнозоринцев

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у самых юных жителей города Полярные Зори с большим мероприятием «Давай беречь природу вместе» в рамках проекта "Единой России" «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!».

Дошкольники узнали, для чего существует наука экология, что люди делают неправильно по отношению к природе, познакомились с правилами поведения на природе и поделились собственными впечатлениями от увиденного в лесу мусора.
Дошкольники с удовольствием разгадали загадки о лесе и лесных жителях, посмотрели и обсудили мультфильм о бережном отношении к животным. Особый интерес у детей и у воспитателей вызвали необыкновенные книги о природе из фонда Музея детской рукописной книги.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.98
Евро = 62.04
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.