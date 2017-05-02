Сотрудники полиции Мурманской области задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

В ОМВД России по Кольскому району марте и апреле поступали сообщения от жителей Мурманской области о кражах из автомобилей на дороге «Кола – Серебрянские ГЭС». Неизвестный в ночное время вскрывал автомобили рыбаков, припаркованные на обочине, похищая из автомобилей ценное имущество.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району совместно с оперативниками управления уголовного розыска областного управления МВД России было установлено, что к совершению преступления может быть причастен безработный житель Мурманска 1976 года рождения.

В ходе специальной операции подозреваемый был задержан полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБРа Росвардии.

Оперативники установили, что ранее не судимый житель Мурманска совершил кражу из автомобиля «ВАЗ-2105» в районе 82 км автодороги «Кола – Серебрянские ГЭС», похитив из автомобиля перфоратор стоимостью 5 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято у него при обыске.

Кроме того, оперативники установили, что задержанный совершил еще три кражи из различных автомобилей, припаркованных на обочине дороги. Так, за несколько дней до задержания полицейскими он украл из автомобиля «Тойота Ланд Крузер», припаркованного в районе 113 км автодороги «Кола – Серебрянские ГЭС», видеорегистратор с картой памяти, компрессор и светодиодную балку. Общая стоимость похищенного из иномарки имущества составила 72 тысячи рублей. Часть похищенного изъята у него полицейскими при обыске по месту жительства.

По фактам автомобильных краж в отношении 41-летнего жителя Мурманска следователем ОМВД России по Кольскому району возбуждены и расследуются уголовные дела, устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)