В Мурманске прошел областной семинар, посвященный профилактике экстремизма в молодежной среде

На днях в Мурманске в центре дополнительного образования «Лапландия» прошел семинар «Толерантность – инструмент профилактики экстремизма в молодежной среде». Участие в работе семинара принял представитель Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области Николай Чумаков.

Капитан полиции рассказал подросткам из разных школ Мурманской области, которые присутствовали на семинаре, о том, что такое экстремизм, какая ответственность за его проявления предусмотрена российским законодательством. Основное внимание представитель полиции уделил профилактике экстремизма в социальных сетях, так как сеть Интернет сегодня активно используется экстремистскими организациями для распространения своих идей.

Ребята принимали активное участие в проведении беседы, задавали интересующие их вопросы и делились своим мнением.

Стоит отметить, что профилактика экстремистских правонарушений и преступлений в молодежной среде проводится сотрудниками полиции Мурманской области на постоянной основе. Так, 27 апреля представитель ЦПЭ УМВД России по Мурманской области Николай Чумаков принял участие в работе регионального форума «Молодежь Арктики», который прошел на базе Мурманского Арктического государственного университета. В рамках работы секции «Молодежь против экстремизма и терроризма» сотрудник полиции также обсудил со студентами вопросы противодействия экстремистским проявлениям в сети Интернет.

Сотрудники полиции проводят профилактическую работу не только с молодежью. В Мурманской области активно проводится работа с преподавателями средних специальных и высших учебных заведений по вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде.

Так, в апреле в Мурманском индустриальном колледже вместе с преподавателями представители полиции обсудили методы работы со студентами, в том числе путем вовлечения молодых людей в позитивную деятельность. Именно так, во взаимодействии с образовательными и общественными организациями региона, молодежными объединениями можно противодействовать экстремизму, отмечают полицейские.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЦПЭ УМВД России по Мурманской области)