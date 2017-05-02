В Мурманской области состоялся фестиваль «Молодежный движ»

В минувшие выходные в Кандалакше состоялся фестиваль молодежи «Молодежный движ». Его участниками стали представители молодежных центров и клубов из Санкт-Петербурга и Петрозаводска, активисты из Сегежи и Гаджиево, Кировска и Апатитов, добровольцы из Алакуртти, Зареченска, Зеленоборского и Кандалакши – всего более 180 человек.

Программа фестиваля «Молодежный движ» включала в себя тренинги и игры на взаимодействие в команде, творческие и спортивные мероприятия, интеллектуальные игры, обсуждение общих идей, знакомство с историей Кандалакши и, конечно, живое неформальное общение.

Одним из главных событий «Молодежного движа» стало первомайское шествие молодежи по центральной площади города и флеш-моб «Кандалакше – 500».

Организаторы мероприятия: Кандалакшская молодежная общественная организация «Новое поколение» совместно с центром содействия социальному развитию молодежи «Гармония» при поддержке администрации муниципального образования Кандалакшский район и отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

Мероприятие поддерживается Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений Мурманской области.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /