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02.05.2017 16:50

Областная научная библиотека приглашает мурманчан на джазовый концерт

4 мая в 18.30 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Конференц-зал, 3 этаж) состоится джазовый концерт.

В исполнении воспитанников детской музыкальной школы №3 г. Мурманска - Эльвиры Гафаровой (скрипка), Егора Козина (акустическая гитара) и Сабрины Агаевой (синтезатор) прозвучат известные джазовые композиции. Даниил Пролейчик и Илья Лебедев порадуют гостей исполнением блюзов. Концертмейстер - Вячеслав Иващенко.
Вход свободный.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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