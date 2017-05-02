Областная научная библиотека приглашает мурманчан на джазовый концерт

4 мая в 18.30 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Конференц-зал, 3 этаж) состоится джазовый концерт.

В исполнении воспитанников детской музыкальной школы №3 г. Мурманска - Эльвиры Гафаровой (скрипка), Егора Козина (акустическая гитара) и Сабрины Агаевой (синтезатор) прозвучат известные джазовые композиции. Даниил Пролейчик и Илья Лебедев порадуют гостей исполнением блюзов. Концертмейстер - Вячеслав Иващенко.

Вход свободный.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области