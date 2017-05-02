Профсоюз МГТУ принял участие в первомайском митинге

1 мая 2017 года, в Мурманске в честь Праздника весны и труда состоялось торжественное шествие мурманчан к скверу на Ленинградской улице.

После прохождения по главному проспекту города, колонна демонстрантов остановилось в сквере у памятника жертвам Интервенции. Празднование 1 мая продолжилось митингом профсоюзов различных организаций города. Здесь были работники производства, образования, науки, здравоохранения и многих других предприятий.

Колонна профсоюза Мурманского государственного технического университета не осталась безучастной на сегодняшнем Празднике весны и труда – работниками и студентами университета были развернуты транспаранты с лозунгами в поддержу сохранения рабочих мест.

Пресс-служба МГТУ