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02.05.2017 16:30

Профсоюз МГТУ принял участие в первомайском митинге

1 мая 2017 года, в Мурманске в честь Праздника весны и труда состоялось торжественное шествие мурманчан к скверу на Ленинградской улице.

После прохождения по главному проспекту города, колонна демонстрантов остановилось в сквере у памятника жертвам Интервенции. Празднование 1 мая продолжилось митингом профсоюзов различных организаций города. Здесь были работники производства, образования, науки, здравоохранения и многих других предприятий.
Колонна профсоюза Мурманского государственного технического университета не осталась безучастной на сегодняшнем Празднике весны и труда – работниками и студентами университета были развернуты транспаранты с лозунгами в поддержу сохранения рабочих мест.

Пресс-служба МГТУ
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