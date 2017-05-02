Суда обеспечения Северного флота «Алтай» и «Дубна» завершают дальний поход

Спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Дубна», выполнявшие задачи дальнего похода совместно с большим противолодочным кораблём «Североморск» направляются в базу. Суда вышли в Северное море через пролив Ла-Манш и продолжили движение в направлении Норвежского моря.

Прибытие их в пункты базирования Северного флота – Североморск и Мурманск ожидается накануне празднования 72-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Командование флота готовит торжественную встречу экипажам, находившимся в дальнем походе с 15 октября 2016 года.

За время дальнего похода экипажи СБС «Алтай» и СМТ «Дубна» обеспечили выполнение задач корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в Средиземном море, совершили переход вокруг Африканского континента с посещением портов ряда государств средиземноморья, Азии и Африки.



Пресс-служба Северного флота