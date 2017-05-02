Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.05.2017 15:50

Областной драматический театр приглашает юных мурманчан на спектакль «Чудеса на змеином болоте»

4 мая в 14.00 на сцене Дворца культуры «Судоремонтник» (г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Заводская, д. 1) состоится показ выездного спектакля для детей «Чудеса на змеином болоте» Мурманского областного драматического театра.

Маленькие зрители увидят увлекательный музыкальный спектакль с сюрпризами и превращениями. Ребята сами смогут помочь героям сказки добраться до счастливого финала.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей  Гронский, Валерий Журавлев, артисты: Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Юлия Денежкина, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина и Андрей Шпеко.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.98
Евро = 62.04
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.