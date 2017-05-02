Областной драматический театр приглашает юных мурманчан на спектакль «Чудеса на змеином болоте»

4 мая в 14.00 на сцене Дворца культуры «Судоремонтник» (г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Заводская, д. 1) состоится показ выездного спектакля для детей «Чудеса на змеином болоте» Мурманского областного драматического театра.

Маленькие зрители увидят увлекательный музыкальный спектакль с сюрпризами и превращениями. Ребята сами смогут помочь героям сказки добраться до счастливого финала.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, артисты: Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Юлия Денежкина, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина и Андрей Шпеко.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области