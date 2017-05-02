Мир, труд, май. Как северяне отметили День весны и труда?

Артем Дашевский.

Традиционной праздничной демонстрацией встретили Первомай в заполярной столице. В колонне профсоюзного движения - Общероссийский народный фронт, "Единая Россия", ЛДПР, представители Северного флота, различных предприятий области. "За достойную оплату труда" - лозунг профсоюзов. На демонстрации не только мурманчане - проявить солидарность приехали активисты со всей области.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Труд сегодня снова в почете, знаете, что наши профессиональные высококвалифицированные рабочие сегодня ценятся даже больше, чем инженеры, экономисты и юристы. Умелые рабочие руки у нас всегда находятся в дефиците. Правительство области принимает серьезные усилия для того, чтобы профессиональная подготовка соответствовала потребностям региона, чтобы работала на перспективу развития региона".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Праздник Первомай - это самый радостный праздник весны и труда. Праздник олицетворяет самое хорошее, самое доброе в наших ожиданиях будущего и завтрашнего дня".

По главному городскому проспекту колонна прошествовала в центр. Митинг в сквере на Ленинградской. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Первомаю, приняли участие около трёх тысяч человек.

Эксперт ОНФ, директор "Центра дневного пребывания детей" Артем Марышев: "Настроение чудесное, всегда с детства присутствовал на первомайских демонстрациях с родителями, всегда приподнятое настроение. Еще и погода нас порадовала. Теперь в рядах общественных организаций уже который год шагаем к месту проведения митинга. Прекрасное чувство единения, солидарности".

Председатель Мурманского областного совета профсоюзов Александр Первухин: "Настроение очень хорошее, мы уже проходили эти моменты, когда валил снег, дождь. В этот день трудящимся благоволит погода. Солнце вышло, хотя обещали тяжелые пасмурные условия и сильный снегопад".