Лопаты, грабли, мешки под мусор. В выходной день на уборку областного центра вышли более 10 тысяч северян

Кирилл Коган.

В столице Заполярья - первый общегородской субботник. На улицах, с лопатами, граблями - всем необходимым инструментом - порядка 10 тысяч человек. Кто-то целыми семьями. Для большинства - это уже традиция. Как и для областного центра в общем - программа "Мурманск - город чистоты" на слуху.

Блиц: "Перерабатываю снег оттуда, сюда несу, чтобы город был чистым".

Для 5-летней мурманчанки Дианы большая лопата, пока еще, тяжеловата. Впрочем, девочка не сдается и через полчаса упорного труда, сугроб становится заметно меньше. Любовь к родному краю и культуру чистоты ребенку нужно прививать с раннего детства - уверена мама Олеся Дударева. Участие в субботнике - лучше сотни разъяснений! Ведь там, где убираешь, потом не мусоришь.

Олеся Дударева: "Это традиция, мы уже года 4, когда проходят субботники, мы выходим, она с 2-х или 3-х лет у нас звезда экрана, потому что всегда с метелкой или лопатой, до этого детские были, а сейчас у мамы забрала взрослую, пока мама отдыхает, ребенок убирает снег. Не надо на кого-то надеяться, можно выйти всем вместе и привести свой дом и свой город в порядок".

Первый в этом году субботник - в полной мере - стал общегородским. По предварительным подсчетам, в выходной день на уборку областного центра вышли более 10 тысяч северян. Лопаты, грабли, прочий инструмент, мешки под мусор - все необходимое получали на месте.

Виталий Кириллов: "Мы стараемся ходить каждый год, иногда даже пару раз в год. Это, конечно, нужно, я всегда младшему поколению объясняю - сегодня мы убираем город, ведь каждую неделю убираем же мы свои квартиры, надо и город убирать".

Марина Кириллова: "Они нужны, чтобы город стал чище, не загрязнялся больше".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Люди видят, что зима была необычная, много снега, мы хотим, чтобы к майским праздником город был убран и чист. Люди с пониманием к этому относятся, город Мурманск для всех - любимый родной дом, а убирать дома - это обычное явление".

Субботник - важная часть подготовки областного центра к празднованию Дня Великой Победы - рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. К 9 Мая проспекты и улицы преобразятся. Работа ведется масштабная.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Утверждена схема, буквально от Шабалина и до выезда в Североморск город будет украшен, флаги уже заметили, билборды, будет в этом году новшество - на билбордах появятся детские рисунки. Это трогательное мероприятие, оно красивое очень. Уверен, мурманчане оценят".

6 мая - следующий субботник в Мурманске. На очереди - уже после праздников - акция "Чистые берега". Она позволит привести в порядок территории у городских озер.