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02.05.2017 11:55

Формула успеха. Областной центр дополнительного образования "Лапландия" продолжает реализацию проекта "Молодые и успешные"

Владимир Волков.

"Молодые и успешные". Центр дополнительного образования "Лапландия" продолжает реализацию проекта. Очередной гость - победитель городского конкурса "Учитель года 2012" - Вячеслав Пославский. Молодой педагог. В профессии всего 5 лет. Но уже обладатель почетного звания. Представляет школьникам свою формулу успеха.
Победитель городского конкурса "Учитель года 2012" Вячеслав Пославский: "Я для себя решил, что это возможность сделать мир чуточку лучше. Не ныть, не критиковать, а взять и сделать хоть немного мир лучше".
Формат встречи - открытый диалог. Ребята с интересом слушают, задают вопросы. Подобные встречи с успешными людьми для школьников только в плюс, уверяют организаторы проекта. Ведь именно сейчас у детей идет формирование собственной жизненной позиции.
Педагог центра дополнительного образования Мурманской области "Лапландия" Надежда Хохлина: "Безусловно, общение не должно быть формальным. Оно должно быть легким, открытым доступным, чтобы детей мотивировать и в дальнейшем посещать такие мероприятия и чтобы ни в коем случае не было скучно".
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