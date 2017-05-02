"Новое качество - в новом веке". В столице Заполярья продолжают модернизировать библиотечную сеть

Любовь Дубова.

"Новое качество - в новом веке". В Мурманске продолжают модернизировать библиотечную сеть. Внимание сегодня - детским филиалам. Ремонт - в библиотеке Первомайского округа на улице Беринга. Инспекция депутатов городского совета. Их оценка. В учреждении уже заменили все окна. Впереди основные работы. Обновят абсолютно все - от пола до потолка. При том, что на каникулы библиотека уйдет только летом. Она по-прежнему принимает читателей.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Планируется закончить ремонт этой библиотеки ко дню города, поэтому, я думаю, в сентябре мы еще раз приедем сюда и посмотрим на итоги работы. Приятно бывать в этих учреждениях, потому что каждый раз, посещая, в том числе, и библиотеки, мы видим, что здесь работают люди, которые любят свое дело".

Центральная детская библиотека - это целая сеть учреждений. Основное здание и 13 филиалов. В будущем их все приведут в порядок. Они войдут в подпрограмму "Детские библиотеки: новое качество в новом веке". Цель проекта - создать интеллектуальную среду для развития юных мурманчан.

Депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Лимонов: "Наличие этой сети в городе очень важно, потому что наряду с другими учреждениями культуры, дополнительного образования, со спортшколами, театральными, художественными, все это в комплексе, это все городское богатство, которое приносит очень высокие результаты развития детей".