Кто представит Мурманскую область на Всероссийских Президентских спортивных играх? Команда-победитель регионального этапа

Любовь Дубова.

В Мурманской области определили команду, которая примет участие во Всероссийских президентских спортивных играх. Региональный этап проходил в Мурманске. В течение трех дней. Школьники 12-13 лет. Соревнования в нескольких дисциплинах. В программе - шашки, баскетбол, настольный теннис, плавание. Заключительные состязания - легкая атлетика - двоеборье. Медали и кубки, а главное путевку на финальные игры разыграли команды из восьми муниципалитетов.

Заместитель директора Мурманской областной ДЮСШ Ирина Романова: "В сентябре команда, выигравшая региональный этап, будет командирована во всероссийский центр "Орленок" - Краснодарский край - и будет участвовать во Всероссийском этапе этих соревнований".

Председатель комитета по образованию, науке, культуре Мурманской областной Думы Лариса Круглова: "Мы на вас надеемся и верим, что вы будете именно сильными, здоровыми и будете защищать честь нашей страны, нашей области, ваших городов, школ на различных соревнованиях, будете достойно представлять нашу Мурманскую область".

По итогам трех дней отборочных соревнований главный приз - получила команда школы № 6 города Апатиты. И это не первая ее победа. В прошлом году ребята защищали честь Мурманской области в "Орлёнке". Показали себя достойно. Из 76 регионов заняли 15 место.

Учитель физической культуры средней образовательной школы № 6 г. Апатиты Александр Веселов: "Многие ребята занимаются в детско-юношеских спортшколах, и поэтому у них высокий результат. То есть не только мы работаем на уроках, нам помогают наши тренера".





