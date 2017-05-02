Стартует конкурс проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни

В Мурманской области стартует прием заявок на участие в конкурсе проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Организатором Конкурса является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Цель конкурса - выявление лучших практик в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.

В конкурсе проектов могут принять участие представители молодежи (физические лица в возрасте от 14 до 30 лет включительно), общественные объединения (в т.ч. не являющиеся юридическими лицами), органы по делам молодежи, учреждения сферы молодежной политики, иные организации, ведущие свою деятельность в сфере профилактики негативных явлений и пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.



Конкурс проводится по двум основным номинациям:



- «Лучший проект антинаркотической направленности»;

- «Лучший проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни».



Прием заявок осуществляется с 1 по 22 мая 2017 года на адрес электронной почты: kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». В случае участия физических лиц в возрасте до 18 лет и организаций заявка в АИС «Молодежь России» оформляется от представителя участника (организации) в возрасте от 18 лет.

В рамках проведения конкурса проектов предусмотрено проведение обучающего тренинга, который будет проводиться в городе Мурманске 27-28 мая 2017 года. После проведения тренинга участникам выдается форма для оформления проекта.

Критерии оценки проектов: актуальность, креативность, эффективность, адресность, практическое применение, масштабность.

Оценка работ участников проводится экспертной комиссией в срок до 10 июля 2017 года.

Подробная информация о конкурсе: http://4erdak.ru/news/12609/



Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области