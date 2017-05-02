Сотрудник мурманского УФСИН принял участие в экстремальном супермарафоне в Краснодарском крае

Сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров смог успешно преодолеть сложнейшую 80-километровую дистанцию супермарафона по пересечённой местности - так называемого трейлраннинга - из Новроссийска в Геленджик.

На старт этого экстремального забега, во время рассвета, вышли почти 100 атлетов-любителей со всех уголков России. Соревнования такого рода всегда справедливо оцениваются как битва: у одних за звание чемпиона, у большинства - как испытание возможностей своего организма, проверка выносливости, терпения, силы воли.

Участникам предстояло пробежать 80 километров по горному хребту Маркотх с перепадом высот в 3300 метров, по пути преодолев более 50-ти водных рубежей различной степени трудности. Рельеф трассы подготовил спортсменам много природных «прелестей»: крутые подъёмы и спуски, броды, ямы, густая как цемент грязь. Причём участники организаторами супермарафона были поставлены в жёсткие временные рамки - на преодоление дистанции отводилось лишь 18 часов.

В этих условиях было очень важно правильно распределить силы, грамотно питаться и подобрать удобную экипировку. Ведь малейший промах - и пришлось бы сходить с дистанции, ожидая эвакуации с трассы.

Тем не менее Василий Комиссаров смог успешно справиться со всеми испытаниями, в итоге показав на финише достойный результат в 13 часов 58 минут и 27 секунд.

По словам Василия, это был его первый в жизни опыт участия в подобных супермарафонах. До выхода на старт сотрудник УФСИН прошёл курс занятий в тренировочном лагере лучших российских трейлраннеров, основателей школы «Trail Running School», Дмитрия и Екатерины Митяевых. Участие в лагере не прошло для Василия бесследно, поскольку он очень много узнал нового, а самое главное - нашёл то, над чем ему нужно упорно работать, в чём следует развиваться.

Пожалуй, главной наградой, по признанию Василия Комиссарова, была радость на финише, когда понимаешь, что ты смог преодолеть все трудности, выстоять в столь суровом испытании.

Фото предоставлены В. Комиссаровым

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области