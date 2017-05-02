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02.05.2017 10:47

В Росатомфлоте подвели итоги активной эксплуатации судов портового флота

30 апреля буксир «Тамбей» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта приписки Мурманск в направлении порта Сабетта. В Обской губе экипаж приступит к выполнению работ в рамках проекта «Ямал СПГ». Ледокольный буксир класса Arc4 обеспечит постановку и отвод судов от причалов. 

- За год активной эксплуатации буксиров «Тамбей» и «Пур» мы убедились не только в эффективности судов, которую они демонстрируют в порту Сабетта, но и в качестве работы судостроителей, - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В ходе докового осмотра, проведенного во время зимней стоянки буксиров, замечаний не выявлено. Мы надеемся, что и последующие суда портового флота будут построены с соблюдением таких же стандартов качества.
В этом году состав портового флота пополнится ледокольным буксиром «Юрибей» проекта «Т40105». Судно данного класса будет способно круглый год обеспечивать проводки в акватории порта Сабетта. В настоящее время российским судостроительным предприятием ООО «Краншип» ведется заключительная часть строительства ледокольного буксира.

Отдел коммуникаций Росатомфлота
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