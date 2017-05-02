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02.05.2017 11:25

Классик скандинавской литературы - Рой Якобсен. И его будущая книга с упоминанием Мурманска

Кирилл Коган.

"Птица Баренц - 2017". В рамках международного культурного фестиваля - в научной библиотеке - встреча с норвежским писателем Роем Якобсеном. Классик скандинавской литературы, автор 20 книг, лауреат многочисленных литературных премий. Автор - тонкий психолог, искушенный наблюдатель и прекрасный рассказчик. Читатели смогли задать вопросы, получить автограф. Сегодня Рой Якобсен пишет новую книгу - о событиях Второй мировой войны. На страницах упоминает и о Мурманске.
Писатель Норвегия Рой Якобсен: "Сейчас как раз работаю над очерком с рабочим названием "Ригель". Так называлось бывшее норвежское судно. На нем 3-й рейх перевозил советских и югославских военнопленных. В ноябре 44-го корабль потопили англичане. Тогда на борту находилось почти 3 тысячи человек, выжили всего 267. Это малоизвестный факт, а я хочу, чтобы об этой трагедии помнили".
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