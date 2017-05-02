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02.05.2017 14:10

В Печенгском районе в суд направлено уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления экстремистской направленности

Заместителем прокурора Печенгского района Иваном Тимохиным утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы г.Заполярный, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

В ходе проведенного Следственным отделом по г. Заполярный Следственного комитета России расследования установлено, что в период 2014-2015 гг. обвиняемая, являясь несовершеннолетней, разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись и фотопубликацию экстремистской направленности, содержащие признаки возбуждения вражды и ненависти, унижения человеческого достоинства по признаку национальности.
Факт совершения преступления выявлен сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за совершение указанного преступления составляет четыре года лишения свободы.

Прокуратура Мурманской области
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