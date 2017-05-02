Внимание, 3 и 5 мая пройдут репетиции парада Победы

В связи с проведением репетиции праздничного военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут освобождены от транспорта:

– площадь перед зданием делового центра «Меридиан» с 00.00 до 23.00 3 мая и с 00.00 5 мая до 20.00 9 мая;

– улица Ленинградская, от дома №5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов, с 00.00 до 23.00 3 и 5 мая;

– улица Воровского, от улицы Коминтерна до проспекта Ленина, с 19.00 до 23.00 3 и 5 мая;

– улица Книповича, от улицы Шмидта до проспекта Ленина, с 19.00 до 23.00 3 и 5 мая;

– проспект Ленина, от улицы Книповича до улицы Профсоюзов, с 18.30 до 23.00 3 и 5 мая;

Будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

– по улице Ленинградской, от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов, с 00.00. до 23.00 3 и 5 мая;

– по улице Воровского, от улицы Коминтерна до проспекта Ленина, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая;

– по проспекту Ленина, от улицы Книповича до улицы Карла Маркса, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая;

Также будет перекрыто движение всех видов транспорта:

– по улице Ленинградской, от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Воровского, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая;

– по улице Воровского, от улицы Коминтерна до проспекта Ленина, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая;

– по проспекту Ленина, от улицы Книповича до улицы Карла Маркса, с 19.30 до 23.00 3 и 5 мая.



Администрация г. Мурманска