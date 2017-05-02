В Ковдоре судом удовлетворено заявление прокурора о запрете сайта, на котором предлагалось приобрести наркотики

Прокуратурой Ковдорского района проведен мониторинг сети «Интернет», по результатам которого выявлен сайт, содержащий информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.

Установлено, что владельцами сайта допущено размещение информации о возможности приобретения различного вида наркотических средств, таких как амфетамин, кокаин, героин и др.

Сведения, размещенные на указанном интернет-сайте, носят противоправный характер, побуждают неопределенный круг лиц к совершению правонарушений и преступлений и способствуют их совершению.

В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой района в суд направлено заявление о признании данной информации информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Мурманской области