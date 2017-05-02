Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.05.2017 13:30

В Ковдоре судом удовлетворено заявление прокурора о запрете сайта, на котором предлагалось приобрести наркотики

Прокуратурой Ковдорского района проведен мониторинг сети «Интернет», по результатам которого выявлен сайт, содержащий информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.

Установлено, что владельцами сайта допущено размещение информации о возможности приобретения различного вида наркотических средств, таких как амфетамин, кокаин, героин и др.
Сведения, размещенные на указанном интернет-сайте, носят противоправный характер, побуждают неопределенный круг лиц к совершению правонарушений и преступлений и способствуют их совершению.
В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой района в суд направлено заявление о признании данной информации информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.98
Евро = 62.04
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.