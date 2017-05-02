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02.05.2017 13:10

В Мурманском областном художественном музее откроются выставки «Наш праздник» и «Итальянский завтрак»

3 мая в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13) начнут работать 2 выставки - фотовыставка Александра Говорова «Наш праздник» и выставка одной картины «Итальянский завтрак» из цикла «Уникальный экспонат».

На первой выставке будет представлено 24 фотографии с праздников: «Лоскутная ярмарка» (г. Иваново), «Саамские игры» (с. Ловозеро), «Праздник поморской козули» (д. Кузрека). «Бывая на различных праздниках, меня прежде всего интересуют люди, их блеск в глазах, азарт и настроение», - говорит Александр Говоров.
Александр Говоров - исполнитель художественно-оформительских работ в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». В 2006г. он увлёкся фотографией. Александр является победителем фотоконкурса «Опоры мира» в номинации «Энергопейзаж», проводимого среди энергетиков России. Автор также активно участвует в выставочной деятельности: фотовыставки «Северный край», «НЛО», «Свой взгляд», «Кошкин дом», «Наш праздник» демонстрировались в п. Мурмаши, с. Тулома и городах Мурманск и Кола. Выставка будет работать до 25 июня.
На выставке одной картины будет представлена работа «Итальянский завтрак» неизвестного художника, которая была передана в фонд Мурманским областным краеведческим музеем. Первоначальный источник поступления полотна неизвестен, но установлено, что в 1970 году «Итальянский завтрак» попал в отдел реставрации масляной станковой живописи Всесоюзного научно-исследовательского института реставрации. Выставка будет работать до 4 июня.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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