Новости УФССП России по Мурманской области

Основной задачей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) является обеспечение безопасности в здании судов, посетителей и участников судебных процессов.

Так, в здание мирового судебного участка № 3 Александровского судебного района в ЗАТО г. Снежногорск на судебный процесс пришел житель города. Судебным приставом по ОУПДС было предложено ознакомиться с Правилами поведения в суде, расположенными на стендах у входа в помещение суда, перечнем запрещенных к проносу предметов, а также ему было вынесено законное распоряжение о необходимости предъявить содержимое сумки.

Мужчина, ознакомленный с Правилами и списком запрещенных к проносу предметов, прошел через рамку металлодетектора, не предъявив и не сообщив о содержимом своей сумки, при досмотре которой судебный пристав по ОУПДС обнаружил 3 пластиковые емкости без этикетки, объемом 250 мл, с прозрачной жидкостью с резким запахом спирта.

Таким образом, мужчина осуществил пронос спиртосодержащей легковоспламеняющейся жидкости в помещение суда, нарушив Правила поведения граждан в суде, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

Материалы административного правонарушения направлены в суд. Мужчина был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области