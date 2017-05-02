Мурманский областной краеведческий музей представит выставку «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»

3 мая в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 4 этаж, малый выставочный зал) начнет работу выставка, посвящённая использованию служебных собак на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов части и подразделения Красной Армии впервые в военной истории массово применяли служебных собак.

Всего за годы войны было сформировано и направлено в действующую армию 168 подразделений: 2 отдельных полка специальных служб, 21 отдельный батальон, 45 отдельных отрядов, 100 отдельных взводов и рот. Для военной службы было подготовлено 68000 собак различного назначения – противотанковая, минно-розыскная, связная, сторожевая, разведывательная, диверсионная, ездово-санитарная. Ни в одной другой армии мира тогда не было столь широкого и масштабного применения собак в качестве оружия или вспомогательного средства при решении боевых задач.

Военные кинологи внесли существенный вклад в победу над врагом.

Собаками противотанковой службы было уничтожено или подбито 300 танков противника. Собаками связи доставлено 120 тысяч донесений, установлено 7883 км телефонного кабеля. Собаками ездово-санитарных упряжек за весь период боевых действий было эвакуировано с поля боя 500 тысяч бойцов и командиров с их оружием, перевезено более 3682 тысяч тонн различных грузов. Собаками минно-розыскной службы было обнаружено и обезврежено 4 миллиона мин и взрывных устройств, проверено на мины 1223 кв. км площадей, обнаружено 394 минных поля, проделано 52 прохода в минных полях, проверено 15 тысяч км дорог, разминировано 3973 моста, склада и здания, разминировано 33 крупных города на территории Советского Союза и Европы (Минск, Харьков, Киев, Одесса, Львов, Варшава, Вена, Дрезден, Берлин, Будапешт, Белград и др.).

26 мая 1942 года директивой Генерального штаба РККА для боевых действий на Севере были созданы отдельные отряды собачьих санитарно-нартовых упряжек.

Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея и архива Министерства обороны России.

Выставка будет работать до 30 июня.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области