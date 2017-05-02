В Полярном, Ковдоре и Мончегорске откроются передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея

3 мая в Городском историко-краеведческом музее г. Полярный (г. Полярный, ул. Моисеева, 3) начнут работу две передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея - «Минералы Кольского полуострова» и «Окна «Полярной правды».

Первая выставка познакомит посетителей с геологическими богатствами Кольского полуострова. На выставке представлено 57 образцов минералов и горных пород с основных месторождений области из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Северяне также увидят минералы, впервые открытые на Кольском полуострове, уникальные образцы с геологических памятников природы такие, как аметисты мыса Корабль, находящегося на Терском берегу, и астрофиллиты горы Эвеслогчорр Хибинского горного массива.

Выставка «Окна «Полярной правды» приурочена к празднованию Дня Победы.

22 июня 1941 г. Мурманская область и город Мурманск были объявлены на военном положении. 7 июля 1941 г. бюро Мурманского обкома ВКП(б) приняло постановление «О состоянии агитационно-пропагандистской работы в партийных организациях города Мурманска в условиях войны».

Оно определило главные направления в идеологической работе: широко разъяснять населению характер войны, раскрывать всю глубину опасности, нависшей над Родиной, неустанно воспитывать стойкость, отвагу и героизм у трудящихся, мобилизовать их силы на всемерную помощь фронту.

«Окна «Полярной правды» - сатирические плакаты мурманской областной газеты, издававшиеся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На выставке будет представлено 30 авторских сатирических плакатов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., издававшихся на базе мурманской областной газеты «Полярная правда» в 1941-1944 гг. Эти плакаты и листовки использовались для оформления фронтовых клубов и землянок, красных уголков и ленинских комнат.

Выставки будут работать до 30 мая.

3 мая в Музее истории города Мончегорска (г. Мончегорск, ул. Царевского, д. 2) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Бои на рубеже Верман».

Выставка посвящена обороне и разгрому немецко-фашистских войск на Кандалакшском направлении в период Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. Посетители музея увидят фотографии, наградные листы первых Героев Советского Союза на Кандалакшском направлении, посмертно представленные к высшей награде, статьи газет, выпускавшихся в период войны, а также схемы боев, письма, личные документы и фотографии бойцов, командиров 101-го погранотряда, командования 19-й Армии.

Выставка будет работать до 6 июня.

3 мая в Ковдорском районном краеведческом музее (г. Ковдор, ул. Коновалова, 3) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Памятники военной истории Мурманской области».

Фотовыставка подготовлена по материалам отдела по изучению и популяризации историко-культурного наследия Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота и личных архивов Олега Алексеева, Виктора Виноградова, Александра Глухова, Дмитрия Жалнина, Андрея Обойщикова, Льва Федосеева и Юрия Костюка.

На выставке будут представлены фотографии наиболее известных памятников Мурманской области, увековечивших подвиг защитников Кольской земли в годы Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 30 июня.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области